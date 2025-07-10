Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama 'Daha az getiri sağlayacak' Yeni hesap açacaklar dikkat!

Parasını enflasyon ortamından korumak isteyen yatırımcı son iki yıldır mevduata yönelmişti. Faizlerin yüksek olması ciddi bir getiri sağlayan mevduatın hacmi 27 Haziran itibarıyla 24 trilyon 267 milyarı geçti. Bu paranın yüzde 56’sı ise TL mevduatında bulunanları kapsıyor.

Son olarak ana paradan olmasa da stopajlardaki vergi kesintisi kısa süreliğine yükseltildi. Kısa vadeli Türk lirası mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi.

DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK

Yatırımcı bu kararın ardından ne kadarlık bir kayıp yaşayacağını araştırmaya başladı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, EKOL TV'de açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, en son 1 Şubat 2025 yılında stopaj oranlarının artırıldığını hatırlattı. Yapılan değişiklik ile beraber yüzde 2,5 daha fazla vergi ödeneceğini kaydeden Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu da yüzde 2,5 daha az getiri sağlayacağınız anlamına geliyor. Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. Şu anda 1 milyon TL'yi mevduat hesabınıza yatırdığınız zaman 1 ay önce yatırdıysanız brüt kazancınız 42 bin 082 lira. Stopaj oranları arttırılmadan önce, stopaj kesintisi 6 bin 312 liraydı. Yeni bir vadeli mevduat hesabı açıldığı zaman güncel stopaj oranlarından vergilendirilecek"

24 TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz indirimine gitmesi ile beraber mevduattan çıkışların olacağını kaydeden Çetinkaya, diğer yatırım araçlarına olan ilginin artabileceğini kaydetti. 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ile beraber mevduattaki faiz oranlarının da düşmesini beklediklerini ifade eden Çetinkaya, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kademeli olarak enflasyonla mücadele çerçevesinde enflasyonun düşüş seyrinde bir faiz indirimi olursa yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35 seviyelerine ulaşır diye tahmin ediyoruz"