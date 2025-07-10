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Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama 'Daha az getiri sağlayacak' Yeni hesap açacaklar dikkat!

Faizlerin yüksek olması nedeniyle mevduata olan ilgi de artmıştı. Parasını değer kaybetmesini istemeyen vatandaşların birikimlerini mevduat hesaplarında güvence altında tutuyorken stopaj oranlarının artırıldı. Yatırımcı ne kadarlık kazanç kaybına uğrayacağını merak ederken Mali müşavir İsmet Çetinkaya merak edilenleri aktardı.

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama 'Daha az getiri sağlayacak' Yeni hesap açacaklar dikkat!
Ezgi Sivritepe

Parasını enflasyon ortamından korumak isteyen yatırımcı son iki yıldır mevduata yönelmişti. Faizlerin yüksek olması ciddi bir getiri sağlayan mevduatın hacmi 27 Haziran itibarıyla 24 trilyon 267 milyarı geçti. Bu paranın yüzde 56’sı ise TL mevduatında bulunanları kapsıyor.

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama Daha az getiri sağlayacak Yeni hesap açacaklar dikkat! 1

Son olarak ana paradan olmasa da stopajlardaki vergi kesintisi kısa süreliğine yükseltildi. Kısa vadeli Türk lirası mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi.

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama Daha az getiri sağlayacak Yeni hesap açacaklar dikkat! 2

DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK

Yatırımcı bu kararın ardından ne kadarlık bir kayıp yaşayacağını araştırmaya başladı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, EKOL TV'de açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, en son 1 Şubat 2025 yılında stopaj oranlarının artırıldığını hatırlattı. Yapılan değişiklik ile beraber yüzde 2,5 daha fazla vergi ödeneceğini kaydeden Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama Daha az getiri sağlayacak Yeni hesap açacaklar dikkat! 3

"Bu da yüzde 2,5 daha az getiri sağlayacağınız anlamına geliyor. Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. Şu anda 1 milyon TL'yi mevduat hesabınıza yatırdığınız zaman 1 ay önce yatırdıysanız brüt kazancınız 42 bin 082 lira. Stopaj oranları arttırılmadan önce, stopaj kesintisi 6 bin 312 liraydı. Yeni bir vadeli mevduat hesabı açıldığı zaman güncel stopaj oranlarından vergilendirilecek"

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama Daha az getiri sağlayacak Yeni hesap açacaklar dikkat! 4

24 TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz indirimine gitmesi ile beraber mevduattan çıkışların olacağını kaydeden Çetinkaya, diğer yatırım araçlarına olan ilginin artabileceğini kaydetti. 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ile beraber mevduattaki faiz oranlarının da düşmesini beklediklerini ifade eden Çetinkaya, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Vatandaş parasını mevduata yatırıyordu ama Daha az getiri sağlayacak Yeni hesap açacaklar dikkat! 5

"Kademeli olarak enflasyonla mücadele çerçevesinde enflasyonun düşüş seyrinde bir faiz indirimi olursa yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35 seviyelerine ulaşır diye tahmin ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Stopaj mevduat Merkez Bankası stopaj vergisi
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