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Vatandaş sıfır telefondan vazgeçti! Yenilenmiş telefonlar pazarı ele geçirecek...

18.01.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu fiyatlarındaki artış vatandaşı yenilenmiş telefonlara yöneltirken sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre yenilenmiş cep telefonu pazarının kısa vadede çok hızlı büyüyeceğini, uzun vadede 2025’e kadar sıfır telefon pazarının yüzde 20’si kadar büyüklüğe ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Vatandaş sıfır telefondan vazgeçti! Yenilenmiş telefonlar pazarı ele geçirecek...

Döviz kurlarının zirve yaptığı dönemde cep telefonu fiyatları 40 bin liraya kadar yükselmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL mevduat sonrasında fiyatlar ciddi oranda düşüş göstermişti.

Öte yandan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olması vatandaşı yenilenmiş cep telefonlarına yöneltti.

Son olarak Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararla yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

SIFIR TELEFON PİYASASINI GERİDE BIRAKACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri yenilenmiş cep telefonu pazarının kısa vadede çok hızlı büyüyeceğini, uzun vadede 2025’e kadar sıfır telefon pazarının yüzde 20’si kadar büyüklüğe ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.
Easycep CEO'su M. Akif Özdemir, yenilenmiş el cep telefonuna gelen taleplerle ilgili oluşturulan istatistiklere göre, ürünlere en çok ilginin İstanbul, Ankara ve İzmir’den gösterildiğini belirtti.

Verilere göre, yenilenmiş cep telefonlarına erkekler daha fazla ilgi gösterdi. Cihazlara talep gösterenlerin yüzde 65,1 erkek, yüzde 34,9’u kadın kullanıcı olarak kaydedildi.En çok talep iPhone modellerine gelirken, renk seçimlerinde siyah öne çıktı. Hafıza tercihlerinde ise 64 GB önde geldi. Ortalama sepet büyüklüğü ise 2 bin 850 lira olarak görüldü.

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