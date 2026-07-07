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Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü ancak bazı su markalarının uygulamayı kendine zam kalkanı yaptığı öğrenildi. Vatandaşların raflarda 3 -5 lira arası değişen fahiş zamlarla karşılaştığı aktarıldı. Ticaret Bakanlığı ise konuyla ilgili harekete geçti.

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti
Hande Dağ

Çevre bilinciyle ambalaj atıklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, vatandaşlardan büyük ilgi görürken bazı içecek ve su markalarının fırsatçılık yaptığı öğrenildi. Ticaret Bakanlığından ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti 1

Sistemden şişe başına vatandaşlar 1 TL'lik ücret iadesi alırken Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; markalar etiket oyunlarıyla gizli zam yapmaya başladı. Vatandaşların depozito bedeli olan 1 liranın çok ötesinde 3 ila 5 lira arasında değişen fiyat artışlarını gördüğü ve tepki gösterdiği aktarıldı.

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1 Temmuz'da başlayan DOA uygulamasının ardından firmaların yeni bir fırsatçılığa başladığı belirtildi. Normalde tüketici açısından kalıcı bir maliyet oluşturmaması gereken sistemin 'yeni operasyonel yükler ve altyapı maliyetleri' bahane edilip etiketlere yansıtıldığı kaydedildi. Ürünün fiyatına yalnızca yasal zorunluluk olan 1 liralık depozito bedelinin eklenmesi gerekirken markaların etiketleri 3 ila 5 lira arasında artırdığı aktarıldı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun da, su markalarının DOA sistemini zam gerekçesi yapmasına sert tepki gösterdiği belirtildi. Bu durumun apaçık bir “fırsatçılık” olduğunu vurgulayan Ağaoğlu'nun "Daha önceden yürürlükte olan ambalaj atıkları yönetmeliği uyarınca işletmeler zaten bir geri kazanım bedelini ödüyordu. Firmalar yılbaşından bu yana pilot uygulamalarla DOA sürecinin içindeydi, yani şu an üzerlerine binen ekstra bir maliyet söz konusu değil. Kaldı ki bu proje ülkemizin çevre ve ekonomi geleceği için hayati önem taşıyor" dediği aktarıldı. Ağaoğlu'nun, işletmelerin sorumluluğuna dikkat çekerek şu çağrıda bulunduğu kaydedildi: "Bu sistemle ambalajlar geri toplanıp ekonomiye kazandırılacak, ithalat ihtiyacı azalacak, cari açık düşecek ve istihdam artacak. Ülke kazanacak, çevre kazanacak. İşletmeler, maliyet unsurları biraz zorlasa dahi elini taşın altına koymalıdır. Çevre ve ülke için bu kadar kritik bir projede, o fırsatçı markalar da bir zahmet kazanmayıversin"

Vatandaş yoğun ilgi gösterdi, fırsatçılar zam yaptı! Bakanlık harekete geçti 2

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ticaret Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhâl incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
Depozito İade Sistemi Depozito DOA
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