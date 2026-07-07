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Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

1 Temmuz'da başlayan DOA uygulaması ile normalde çöpe giden şişeler artık geri dönüşüme kazandırılıyor. Vatandaş uygulamaya yoğun ilgi gösterdi ve kazanç sağlamaya başladı.

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'
Hande Dağ

1 Temmuz'dan itibaren artık depozitolu şişeler geri dönüşüme atılıyor. Atılan her şişe için 1 lira ödeme alınıyor. Yeni sisteme vatandaşın ilgisi oldukça fazla. Geri dönüşüm makinelerinin önünde kuyruklar var.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 1

"HEM DOĞAYA KATKI HEM AİLE BÜTÇEMİZE KATKI"

Habertürk'te yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Hem doğaya katkı hem kendi aile bütçemize katkı oluyor" dedi.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 2

Bazıları cam şişeleri, bazıları da plastik su şişelerini toplarken geri dönüşüm makinelerinin önünde kalabalık var. 1 Temmuz'da hayata geçen geri dönüşüm sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Makineler her ambalaj iadesi için 1 lira veriyor. Bu da yoğunluğun başlıca nedenlerinin başında geliyor.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 3

"1 TEMMUZ'DA BAŞLADI. ŞU AN İTİBARIYLA BAYAĞI KAZANÇ SAĞLADIM"

Mikrofon uzatılan vatandaş "1 Temmuz'da başladı. Şu an itibarıyla bayağı kazanç sağladım. Mesai sonrası çok kalabalık oluyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim. 8.30'da anca eve gidebildim" dedi.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 4

Bir başka vatandaş ise "3 gün önce geldiğimde tamı tamına 90 - 100 tane vardı. Bu sefer herhalde 110 - 120 tane vardır diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşlarım olsun, eşimin arkadaşları olsun hani hepsi toparlıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 5

1 Temmuz'da başlayan geri dönüşüm hareketinde bugüne kadar 7 milyon 600 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığı, 1 milyondan fazla vatandaşın da kullanıcı olarak sisteme kayıt olduğu aktarıldı.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 6

Bazı vatandaşlar evindeki atıkları toplayıp getirirken bazıları da komşularının atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor.

Vatandaş makinelere koştu Bayağı kazanç sağladım 7

HANGİ AMBALAJLAR GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNE DAHİL OLUYOR?

Ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için DOA kodunun ve DOA ambleminin bulunması gerekiyor.
Aynı zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor. Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Depozito DOA
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