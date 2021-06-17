Vatandaşa matrah artırımı müjdesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca vatandaşlar için matrah artırımı müjdesini açıkladı. Hem vatandaşlar hem de işletmelere fayda sağlayacak matrah artırımı devreye girmiş oldu. Peşin ödeme durumunda indirim yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Matrah artırımından birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler kişiler de yararlanabilecek. İşte detaylar...

MATRAH ARTIRIMI MÜJDESİ! BİRDEN FAZLA İŞYERİNDEN MAAŞ ALANLAR DA...

İlgiyle takip edilen ve vergi mükellefleri için sigorta niteliğinde olan matrah ve vergi artırımı ile beraber vatandaşlar ve işletmeler yeni bir sayfa açabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılandırma tebliğinde matrah artırımına yönelik çok merak edilen sorular örneklerle birlikte anlatıldı. Son zamanlarda sıklıkla konuşulan birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler de indirimli matrah artırımına gidebilme imkanına sahip olacak. Peşin ödemede 2 indirim birden yapılabilecek. Peşin ödemede katsayı uygulanmayacak, %10 oranında indirim yapılacak.

Geçen sene üç ayrı işverenden maaş almakta olan bir ücretli, 2020 vergi matrahını 240 bin TL artırmak istediğinde artırım oranı %15 olduğu için 36 bin liraya denk geliyor. Söz konusu yasada oransal sınırın haricinde bir de 42 bin 500 TL olarak bir parasal sınır yer alıyor. Ücretli vatandaşın verdiği beyan sınırın altında olduğu için %15'lik vergi üzerinden yaklaşık 6 bin 400 TL vergi yatırılacak. Matrah artırımından, yalnızca kira geliri elde etmiş olanlar da yararlanabilecek. 2016'da kira geliri elde edip beyan etmemiş olan vatandaş yapılandırma kapsamında o sene için asgari matrah tutarı olan 9 bin 400 TL üzerinden %20 vergi yatırmış olacak. Ödeyeceği vergi ise yalnızca 1.880 TL olacak.



