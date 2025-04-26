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Vatandaşın korkusundan faydalanmak istemişlerdi! Bakanlık 236 işletmeyi tespit etti, para cezası uygulanacak...

23 Nisan'da İstanbul'da 6,2'lik depremi artçı depremler takip etmişti. İstanbullular ve civar iller defalarca kez sallanırken vatandaşlar eve girme tedirginliği yaşamıştı. Yaşanan deprem korkusunun ardından deprem çantası ve çadır gibi acil durumda ilk ihtiyaç duyulacak olan ürünlere de rağbet artmıştı. Fırsatçıların bu ürünleri fahiş fiyatlardan satmaya başlaması ile Ticaret Bakanlığı duruma müdahale etti.

Vatandaşın korkusundan faydalanmak istemişlerdi! Bakanlık 236 işletmeyi tespit etti, para cezası uygulanacak...
Ezgi Sivritepe

İstanbul bu hafta defalarca kez sallandı. 23 Nisan'da 6,2'lik depremin yaşanmasının ardından vatandaşlar park ve bahçelerde beklemeye başladı. Güvenli alanda bulunmak isteyen vatandaşlar çadır ve deprem çantası gibi ürünlere ilgi göstermeye başlayınca fırsatçılar da boş durmadı.
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Milyonların korkusundan maddi çıkarları için faydalanmak isteyen fırsatçılar deprem çantası ve çadır gibi acil ihtiyaç ürünlerini saatler içinde zam yapmıştı. Duruma tepkiler çığ gibi büyürken Ticaret Bakanlığı duruma müdahale etti.

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Buna göre, Bakanlık 236 işletmenin 1079 üründe fiyat artışının yapıldığının tespit edildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Bakanlık, "Fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1.439.300 TL'ye kadar idari para uygulanabilecektir" sözleri kullanıldı.

TİCARET

Bakanlık tarafından sosyal medya hesapları üzerinde yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçerek, depremin gerçekleştiği İstanbul İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerimizce sahada bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler başlatılmış olup e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş ve sürecin takibi başlatılmıştır.

Bu kapsamda alınan veriler incelendiğinde, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 adet üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen İşletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1.439.300 TL'ye kadar idari para uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor; afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz"
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Anahtar Kelimeler:
istanbul depremi Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
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