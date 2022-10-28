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Vatandaşlar stok yapıyor! 3 tane palamut 90 TL

28.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de balık satıcılarının yüzünü bu sene palamut güldürüyor. Balık tezgahlarınca bolca yer alan palamut 3 tanesi 90 TL’den satılıyor. Hem tüketmek hem de stok yapmak isteyen vatandaşlar palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar stok yapıyor! 3 tane palamut 90 TL

Karadeniz’de palamut bereketi devam ediyor. Oldukça bol avlanan palamutlar tezgahları süslüyor. Ortalama 1 kilo gelen palamutların 3 tanesi 90 TL’den satışa sunuluyor.

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Balık satıcısı Onur Can Köse, "Durumlar süper ve balığımız bol. Vatandaş bol bol balık alıp tüketiyor. Tavuğun kilosu 50-60 TL, 1 kilo palamut 30 TL. 1 palamut alıp 2 kişiyi rahat bir şekilde doyurabiliyorsun. Şu an en fazla palamut satılıyor. Fiyatı ve bolluğundan dolayı insanlar hem alıp tüketiyor hem de buzluklara dolduruyorlar. 1 kilosu 30 TL olduğundan dolayı 10-20 adet satın alıp dolaplarında saklayabiliyorlar.

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Dolaplara koyduktan 1 yıl sonra bile alıp yeseler hiçbir sıkıntı olmaz. Onun yanı sıra mezgit var. Fiyatı 30 TL. Neredeyse bedava. İstavrit 40 TL, çinekop 60 TL. Bunlar da çok ucuz. Bu fiyatlar devam ederse vatandaş bol bol balık yemeye devam edecek. Hamsi de azar azar gelmeye başladı. 15-20 gün sonra hamsinin de patlamasını bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise palamudun kilosuna göre oldukça ucuz olduğunu ve bol bol alarak stokladıklarını söylediler.

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palamut Karadeniz

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