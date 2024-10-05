Vedat Aşçı'dan Galatasaray açıklaması

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, Galatasaray Spor Kulübü’nün sahibi olduğu Florya tesisleri ile ilgili ihale ve proje sürecine şirketin yoğunluğu sebebiyle katılamayacaklarını uzun bir süre önce Galatasaray yönetimine bildirdiklerini söyledi.

Aşçı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün sahibi olduğu Florya tesisleri ile ilgili son günlerde basında firmamız Astaş Holding’in ve şahsımın adının geçtiği haberler sebebiyle kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle bir Galatasaraylı olarak çok değer verdiğim Galatasaray’ın Florya’daki kıymetli mülklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini canı gönülden arzu ettiğimi bildirmek isterim

Galatasaray yönetimi, seçkin diğer müteahhitler gibi yapılacak ihale sürecine Astaş Holding olarak bizim de katılmamızı arzu ettiklerini bildirmiştir. Ancak elimizdeki işlerin ve projelerimizin yoğunluğu sebebiyle Florya’daki bu kıymetli mülkleri geliştirilmek üzere Astaş Holding olarak sürece katılamayacağımızı uzun bir süre önce Galatasaray yönetimine bildirdiğimizi, tüm kamuoyunun da bilgilerine arz ederiz.

Bu vesileyle Florya’daki kıymetli mülklerin ihale ve proje geliştirme sürecinin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diler, saygılarımızı sunarım."