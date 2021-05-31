Vergi affı ne zaman çıkacak? 2021 vergi borcu yapılandırma ne zaman?

Vergi borcu yapılandırması ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vergi borçlarının tekrardan yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifi önceki günlerde AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Peki vergi affı ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? 2021 VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

TBMM'de gündeme taşınan yeni yasa teklifine göre borçlarını Kasım ayında yapılandıran vatandaşların bu düzenlemeden tekrardan yararlanabileceği belirtildi. Af uygulaması için başvurular 31 Ağustos tarihine kadar alınacak. Düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.

UYGULAMADA HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma kapsamına alınacak olan borçların 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil olmak üzere) önceki dönemlere ait olması gerekmekte. Bu borçlar şu şekilde sıralanıyor;