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Vergi affı ne zaman çıkacak? 2021 vergi borcu yapılandırma ne zaman?

31.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar vergi affı ne zaman, vergi borcu yapılandırması ne zaman gibi soruları araştırmaya koyuldu. Önceki günlerde AK Parti, vergi borçlarının tekrardan yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Peki vergi affı ne zaman çıkacak? 2021 vergi borcu yapılandırma ne zaman? İşte yanıtı...

Vergi affı ne zaman çıkacak? 2021 vergi borcu yapılandırma ne zaman?

Vergi borcu yapılandırması ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vergi borçlarının tekrardan yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifi önceki günlerde AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Peki vergi affı ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? 2021 VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

TBMM'de gündeme taşınan yeni yasa teklifine göre borçlarını Kasım ayında yapılandıran vatandaşların bu düzenlemeden tekrardan yararlanabileceği belirtildi. Af uygulaması için başvurular 31 Ağustos tarihine kadar alınacak. Düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.

UYGULAMADA HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma kapsamına alınacak olan borçların 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil olmak üzere) önceki dönemlere ait olması gerekmekte. Bu borçlar şu şekilde sıralanıyor;

  • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

  • 2021 senesine ilişkin olarak söz konusu tarihten önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti dışında),

  • Yapılmış olan tespitlerle ilgili olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan veya kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

  • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizleri, faizler, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 senesi Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

  • 2021 senesi Nisan ayı ve önceki aylarla ilgili isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.


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