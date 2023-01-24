Vergi affının detayları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kamu kurumlarının alacaklarını içeren düzenlemenin detayları dünkü kabine toplantısının ardından belli oldu. Peki, Vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? Vergi affı 2023 çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar...

VERGİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Vergi affı düzenlemesi için kanun teklifi hazırlanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını duyurdu. Erdoğan “ Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında; “ Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. “ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını “Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.” sözleriyle noktaladı.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek.

