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VERGİ AFFI yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Vergi borcu nasıl ödenir? Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

11.03.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Askerlik, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Peki, vergi affı yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Vergi borcu nasıl ödenir? İşte detaylar...

VERGİ AFFI yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Vergi borcu nasıl ödenir? Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri askerlik, köprü, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişme sonrası vergi affı yapılandırma başvurusunun ne zaman başlayacağı merak edildi. İşte konuya dair detayler ile vergi borcu ödeme ve sorgulama ekranı...

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VERGİ AFFI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

vergi affına ilişkin yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

Vergi affı yapılandırma başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden ya da e-Devlet'ten İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ya da bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Başvurunun diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabileceği aktarıldı.

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VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

Vergi borcu, İnternet Vergi Dairesi'ne giril yapılarak öğrenilebilmektedir. Buradan ödeme işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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