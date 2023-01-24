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VERGİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ? 2023 vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? 2.000 TL’yi aşmayan vergi borçları ve cezalar silindi!

24.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borçlarının silinmesi ile ilgili ayrıntılar, geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 'borç yapılandırma paketi' açıklaması sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2.000 TL’yi aşmayan vergi borçları ve cezalara ilişkin müjdeyi verdi. Peki, vergi borçları silindi mi? 2023 vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? İşte ayrıntılar...

VERGİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ? 2023 vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? 2.000 TL’yi aşmayan vergi borçları ve cezalar silindi!

Vergi borçlarının silinmesi gündemde yer alırken ceza, faiz gibi tüm konularda 2 bin TL'yi aşmayan borcu olan vatandaşlara ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Birçok kişi arama motorlarında "vergi borçları silindi mi? 2023 vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? " soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2.000 TL’yi aşmayan vergi borçları ve cezalar silindi. İşte ayrıntılar...

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VERGİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Vergi borçları siliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonra cumhuriyet tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamada bulundu.

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Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. “

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2023 VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2 bin TL'yi aşmayan vergi, ceza, faiz gibi tüm konularda borcu olan vatandaşlara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz."

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNDE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL OLACAK?

Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak.

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Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

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BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek.

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Kabine Toplantısı

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