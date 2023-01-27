Vergi borçları silindi mi, vergi affı hangi borçları kapsıyor? AK Parti'den vergi borcu yapılandırma teklifine ilişkin son dakika açıklaması

Vergi borcu yapılandırma teklifine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından bir açıklama da AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'dan geldi. Birçok kişi internette "Vergi borçları silindi mi, vergi affı hangi borçları kapsıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte vergi borcu yapılandırma teklifine ilişkin detaylar...

VERGİ AFFI BORÇLARI SİLİNDİ Mİ, VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN 'VERGİ BORCU YAPILANDIRMA TEKLİFİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni borç yapılandırma paketine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kanun teklifinin tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler; askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek"





