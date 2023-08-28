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Vergi borcu olanları ilgilendiriyor! Hacizler başlatıldı: Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti, yılbaşına kadar…

28.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 trilyon liralık vergi alacağı için Hazine ve Maliye Bakanlığı büyük bir borç tahsilat hamlesi yaptı. Bakanlık borçlu mükellefleri görüşmeye çağırırken, borcun yarısını peşin kalanının da yılbaşına kadar ödenmesini istedi. Birçok vergi dairesinin ise bu durumdaki mükelleflere haciz işlemi başlattığı bildiriliyor.

Vergi borcu olanları ilgilendiriyor! Hacizler başlatıldı: Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti, yılbaşına kadar…

Bütçe, Temmuz ayında 48,6 milyar lira fazla verse de Ocak-Temmuz döneminde birikimli bütçe açığı miktarı 434,7 milyar liraya ulaştı. Bir yandan deprem harcamaları diğer yandan memur ve emeklilere yapılan zamlarla bütçe açığının çok daha fazla yükselmesi riski Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmayı hızlandırırken bankaların reel sektörü fonlamada çekingen davrandığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacaklarının peşine düştü.

TÜRK LİRASI (247)

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, torba kanun teklifi ile kamunun ek borçlanma yetkisi 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltilmesine rağmen, daha az borçlanmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri ve vergi daireleri aracılığıyla büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı. Bu kapsamda Maliye alacağının 1 trilyon lirayı bulduğu ifade ediliyor. Önce vergi daireleri aracılığıyla borcu bulunan mükellefleri tek tek görüşmeye çağıran Bakanlık, borçlarının en az yarısının peşin ödenmesini, kalan tutarın ise yılbaşına kadar ödemelerin istiyor.

TÜRK LİRASI (324)

HACİZ İŞLEMLERİ GEÇEN HAFTA BAŞLATILDI

Maliye’nin uyarılara karşın borcunu ödemeyen mükelleflere ise geçtiğimiz hafta itibarıyla haciz işlemi başlattığı bildiriliyor. Bu kapsamda en kolay haciz araba ve taşınmazlara uygulanabildiği için trafik ve tapu dairelerine mükellefler adına haciz yazıları da gönderildi. Yanı sıra bankalardaki hesaplara da haciz işleminin başladığı kaydediliyor. Bunların yeterli olmaması halinde ise BA-BS formları (mal/hizmet alım ve satımına yönelik beyan ) üzerinden iş yapılan firmalara bildirimde bulunulduğu vurgulanıyor.

TÜRK LİRASI (361)

Maliye’den sözlü uyarı aldıktan sonra, finansman ihtiyacının karşılanması için bankaların kapısını çalan mükelleflerin önemli bölümünün finansman temin edemediği bildiriliyor. Bankadan kredi bulamayan mükelleflerin tecil ve taksitlendirme taleplerinin ise vergi dairelerinin yetki sınırları düşük olduğu için GİB’e gönderildiği, bunun da süreci uzattığı kaydediliyor. Uzmanlar, çıkarılan bir iç genelge ile vergi dairesinin tecil ve taksitlendirme yetki tutarlarının artırılmasına rağmen, artırılmış tutarları da yeterli olmadığını kaydettiler.


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