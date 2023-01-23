Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin ayrıntıları bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Vergi borcu olan vatandaşların heyecanla beklediği yapılandırma paketinde vergi, prim ve cezadan, öğrenim kredilerine kadar tüm borç konuları yer alıyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma 2023 başladı mı? VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI nasıl olacak, kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar....

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2023 BAŞLADI MI?

2023 yılı Vergi borcu yapılandırması geliyor. Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak.

Vergi borcu yapılandırma işleminin detayları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

