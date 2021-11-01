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Vergi borcu yapılandırmasında önemli gün! Bu yapılmazsa yapılandırma bozulacak...

01.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borcu yapılandırmasında bugün önemli gün. Bu sene yapılan 5’inci yapılandırma kapsamında son başvuru tarihi 30 Eylül olarak duyurulmuştu. Başvuru yapan kişi ve firmalar için önemli tarih ise 1 Kasım. İşte yapılandırmada 1 Kasım günü önemi ve ayrıntıları...

Vergi borcu yapılandırmasında önemli gün! Bu yapılmazsa yapılandırma bozulacak...

Vergi borcu yapılandırması yapan vatandaşlar ilk taksit için beklemeyi sürdürüyordu. Bu sene yapılan 5’inci yapılandırma kapsamında son başvuru tarihi daha önce 30 Eylül olarak duyurulmuştu.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN!

Vergi borcunu yapılandıranlar için bugün (1 Kasım Pazartesi) son ödeme günü olarak biliniyor. 7326 sayılı yasa çerçevesinde borcunu yapılandıranların peşin ödeme veya ilk taksit için ödeme süresi için bugün son gün olacak. Ayrıca ikinci taksit için de son ödeme günü 30 Kasım tarihi olacak. Her iki taksit de eğer zamanında ödenmezse yapılandırma bozulacak.

2022 yıllık programında merkezi bütçenin mevcut hali ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Gelir tarafında 2016 senesinden itibaren çıkarılan yapılandırmalardan elde edilen gelirler yer aldı.

Kamu alacaklarının yapılandırılması hakkında tek seferlik düzenlemeler kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı yasa uygulanmasından 945 milyon lirası 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda ise 43.9 milyar lira gelir elde edildi.

2020 senesinde yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı yasa kapsamında, 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde 21.2 milyar lira ve 2021 yılında uygulamaya konulan 7326 sayılı yasa kapsamında ise 22.7 milyar lira gelir elde edildi. Yapılmış olan beş düzenleme kapsamında, 2021 senesi Ocak-Eylül döneminde toplamda 46.4 milyar lira yapılandırma tahsilatı elde edilmiş oldu.


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