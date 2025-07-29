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Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek'ten değerlendirme geldi

Vergi müfettişleri, yılın ilk 6 ayında yürüttüğü inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucu, mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan tarihi düzeydeki 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek'ten değerlendirme geldi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, ocak-haziran döneminde de denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. VDK tarafından yürütülen vergi incelemeleri sonucu 2024 sonunda 159,75 milyar lira matrah farkı bulunurken bu yılın sadece ilk 6 ayında ortaya çıkarılan matrah farkı 134,89 milyar liraya ulaştı.

Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek ten değerlendirme geldi 1

Geçen yılın aynı dönemine göre inceleme yoluyla bulunan matrah farkı yaklaşık yüzde 180, tarhı istenen vergi yüzde 150 ve önerilen ceza yüzde 112 artış gösterdi.

VDK'nin çalışmaları sonucu, 2024 yılında riskli görülüp izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırmış ve izah yoluyla yükseltilen vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yılın sadece ilk 6 ayında mükelleflerin izaha davet edilmesi sonucu artırılan matrah 42,3 milyar lirayı, vergi de 2,7 milyarı aştı. Böylece yılın daha 6 ayında geçen yılın rakamları aşıldı.
Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek ten değerlendirme geldi 2

Vergi müfettişleri, 2024 yılında ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla geçen sene hazineye 1,6 milyar lira kazandırmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında teftiş çalışmaları neticesinde bulunan matrah farkı 16,3 milyar lirayı aştı. Tarh ettirilen vergi tutarı da 1,8 milyar liranın üstüne çıkarak rekor düzeye ulaştı.

GÖZETİM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Başkanlık, beyanname öncesi döneme ilişkin kapsamlı, planlı ve uyum düzeyi yüksek mükellef gruplarını hedefleyen iki ayrı büyük gözetim programı yürüttü. "Beyanname gözetim çalışması" ile ulaşılan 40 bin mükelleften 18 bini 32 milyar liralık matrah artışına gitti. Büyük ölçekli şirketlerin ortağı konumundaki 10 bin mükellefi hedefleyen yeni gözetim çalışmasına da devam ediliyor.
Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek ten değerlendirme geldi 3

Böylece Başkanlık, değişen denetim vizyonuyla yılın ilk 6 ayında yürüttüğü inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucu mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti. VDK bu tespitle daha yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek denetim sonucuna ulaştı.

Başkanlık, 2024 yılında gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucu, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağlamıştı.
Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek ten değerlendirme geldi 4

"KAYIT DIŞIYLA MÜCADELENİN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de VDK'nin, proaktif bir denetim politikası benimsediğini belirterek, "Kayıt dışılıkla her alanda ve her türlü yöntemle etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yoğun denetimlerimizle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu. Vergi müfettişlerimize de yürüttükleri bu detaylı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Vergi denetiminde tarihi zirve! Kayıt dışılığa geçit verilmedi, Bakan Şimşek ten değerlendirme geldi 5

Ayrıca Bakan Şimşek, X hesabı üzerinden, "Kayıt dışılıkla mücadelede sonuç alıyoruz, vergide adaleti güçlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyanname Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim vergi
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