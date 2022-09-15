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Vergi kesintisi oranı yükseltildi: Resmi Gazete’den duyuruldu: Darphane…

15.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihracı planlanan ‘darphane sertifikaları’ tevkifat oranları belirlendi. Kararla, Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için yüzde 10 olarak belirlenmiş oldu.

Vergi kesintisi oranı yükseltildi: Resmi Gazete’den duyuruldu: Darphane…

Cumhurbaşkanlığının ‘193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar’ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu karara "Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "darphane sertifikaları" ibaresi eklendi.

Kararla, Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için yüzde 10 olarak belirlenmiş oldu.

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HALKA ARZ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) 25 Ağustos 2022 tarihli haftalık bülteninde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Darphane Sertifikası ihracının onaylandığı açıklanmıştı.

SPK bülteninde yer alan karara göre, Darphane 5 bin kg (0,995 saflıkta altın) nominal ihraç tavanlı Darphane Sertifikası'nı halka arz edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Altın Darphane
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