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Vergi, MTV borcu, trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son gün… Süre uzatımı taksit ödemelerini değiştirdi

03.07.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırmada son gün! SGK borçları, vergi borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu, trafik cezaları… Milyonlarca kişi için yapılandırma başvurusu bugün mesai bitimine kadar devam edecek. İlk ve ikinci taksitler Temmuz ayı içerisinde birlikte ödenecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. ‘2023 borç yapılandırma nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt arayanlar içinse adres e-Devlet. İşte detaylar…

Vergi, MTV borcu, trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son gün… Süre uzatımı taksit ödemelerini değiştirdi

Borç yapılandırmasında başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son güne girildi. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

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İLK VE İKİNCİ TAKSİT BİRLİKTE ÖDENECEK

Başkanlık yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz mesai bitimine kadar başvurması çağrısında bulundu. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin Temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

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BORCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.

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BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

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KREDİ KARTIYLA YAPILANDIRMA ÖDENİR Mİ?

Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkün. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilecektir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

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Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanun’un ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

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Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


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Anahtar Kelimeler:
MTV vergi Yapılandırma

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