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Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim açıkladı

21.12.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." açıklaması sonrasında, yapılacak düzenleme ile memur maaşlarında ne kadar artış olacağı merak edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya merak edilenleri yanıtladı.

Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim açıkladı

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, "Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorusunu cevapladı.

"7 BİN TL MAAŞ ALAN MEMUR 7 BİN 700 LİRA ALACAK"

Kaya, 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir rakama ulaşacağını söyledi.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA DUYURMUŞTU

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Memur
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