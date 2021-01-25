Vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021... Gelir vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?

Vatandaşların gündeminde hangi işletmelerin gelir vergisi ödeme günü ertelendi sorusu yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamaya göre birçok işletmenin vergi ödemesi ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler nedeniyle "Geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması kararlaştırılan iş yerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak." denildi. Peki ertelenen gelir vergisi ne zaman ödenecek? Bakan Elvan'ın açıkladığı vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021 haberimizde...

Söz konusu ana faaliyet alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

ERTELENEN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapılan açıklamanın ardından vergi ödemesi hangi tarihe kadar ertelendi merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan habere göre, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendiği açıklandı. Resmi ertelenen gelir vergisi ödeme tarihi hakkında Gazete'de şu ifadeler kullanıldı;

"Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere ilişkin kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendi."