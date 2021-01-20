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Vergi rekortmeni Mehmet Sinan Tara kimdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Mehmet Sinan Tara merak konusu oldu. Peki, Mehmet Sinan Tara kimdir? İşte detaylar...

Vergi rekortmeni Mehmet Sinan Tara kimdir?

Mehmet Sinan Tara kimdir? Türkiye'nin 2019 vergi rekortmenleri belli oldu. Türkiye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. İşte Mehmet Sinan Tara ile ilgili merak edilenler...

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?

İş insanı Şarık Tara'nın oğludur ve Enka Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.

Mehmet Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İsviçre’de inşaat mühendisliği üzerine yaptı 1980 yılında mezun oldu. Ardından ABD’de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.

1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı. Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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