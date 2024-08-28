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Vergi rekortmenlerine Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 14:42
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Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün 2023 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. İlk sırada 2022 de olduğu gibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından 2023 Türkiye vergi rekortmenlerini tebrik etti.

Vergi rekortmenlerine Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bulunuyorken; listenin ikinci sırasında ise kardeşi Haluk Bayraktar yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Rahmi Koç, 480 milyon TL ödediği vergi ile listeye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerini tebrik etti.

Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" cümlelerini kurdu.

AA-20240828-35498996-35498995-TURKIYENIN_2023_YILI_VERGI_REKORTMENLERI

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar rekor vergi rahmi koç
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