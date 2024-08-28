Vergi rekortmenlerine Bakan Şimşek'ten teşekkür mesajı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı Türkiye vergi rekortmenlerinin listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bulunuyorken; listenin ikinci sırasında ise kardeşi Haluk Bayraktar yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Rahmi Koç, 480 milyon TL ödediği vergi ile listeye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden vergi rekortmenlerini tebrik etti.

Şimşek, "Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" cümlelerini kurdu.