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Vergi sicil affı başvurusu ne yapılacak? Borçlulara yüzde 90 indirim

25.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi ve sigorta borcu yapılandırması ile ilgili olan vergi sicil affı, Meclis gündemine alındı. Yasanın kabul edilmesi ile birlikte sicil affı başvuruları alınacak. Salgın şartları nedeniyle sektördeki vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair paket, cuma günü Meclis gündemine geldi.

Vergi sicil affı başvurusu ne yapılacak? Borçlulara yüzde 90 indirim

Yasanın kabul edilmesi durumunda vergi affı için önümüzdeki ay içerisinde başvuruda bulunabilecek. Meclis’e yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödeyenler için ayrıcalık verildi. Söz konusu yasanın 9. maddesine göre ödemesi süren alacaklılar borçlular talep etmesi durumunda yapılandırmadan faydalanabilecek.

VERGİ SİCİL AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Reel sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları sebebiyle talep ettiği prim ve vergi borçlarını yapılandıran ekonomi paketi, cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Vatandaşlar yasanın kabul edilmesi durumunda önümüzdeki ay içinde, vergi daireleri aracılığıyla vergi affı başvurusunda bulunabilecek. İlk ödemenin ise Eylül ve Ekim aylarında yapılacağı belirtiliyor.

Yasa teklifine göre, geçen sene kasımda çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek. 7256 sayılı yasadan faydalananlar mart ayında ilk ve ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayısta ödenecek.

Meclis’e yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeyi sürdürenler için ayrıcalık verildi. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre, ödemesi süren borçlular, talep ederlerse yeni yapılandırmadan faydalanabilecek. Öte yandan paketin içinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi, matrah ve vergi arttırımı gibi konularda yer alıyor.

Vergi sicil affı başvurusu ne yapılacak? Borçlulara yüzde 90 indirimm

7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256’ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni yasaya geçen borçlu, 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 taksite bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacak.

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. Yeni yapılandırma teklifinde borçlara uygulanan katsayılar, 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Peşin ödeme yapacak olan borçlulara ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksitin borcunu tamamen ödeyenlerin ise ÜFE’de yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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