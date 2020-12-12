Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması başvuruları devam ediyor! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Vergi yapılandırması ile ilgili başvuru tarihinin açıklanmasının ardından başvuru tarihinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Konuyla ilgili önemli açıklamalar da geliyor. Peki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler... Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ Geçtiğimiz günlerde Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN? Vergi borcu yapılandırması başvurusu için vatandaşların kısa bir süresi kaldı. AA'nın haberine göre açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi. Daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı: "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar." Kumdakcı vergi yapılandırması ödeme süreciyle ilgili de bilgi verdi. Kumdakcı; "Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor." dedi.