Vergi yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapılandırma başvuru süresinin yeniden uzatılmasının ardından vatandaşlar yapılandırmaya büyük ilgi gösterirken verilen sürede sona yaklaşıldı.

Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, vergi yapılandırması devam ediyor mu? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler... VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU? Yapılandırma sürecini kaçırmak istemeyen vatandaşlar şu anda başvuruda bulunup bulunamayacaklarını merak ediyor. Başvuru süreci 1 Şubat 2021 tarihinde devam ediyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar, yapılandırma başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. VERGİ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTECEK? 17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. VERGİ YAPILANDIRMADA SON GÜN NE ZAMAN? Vergi yapılandırması için son gün 1 Şubat 2021 olarak belirlenirken yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin elektronik ortamda yapılması da sağlık bakımından önem taşıyor.

Vergi dairelerine başvurarak borçlarını yapılandıran mükelleflerin ilk taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmeleri durumunda peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak ilgili tarihe kadar ödenmesi durumunda, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak. Ödemeler ise kredi kartı ya da banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. VERGİ YAPILANDIRMA TEKRAR UZATILACAK MI? Belirtilen süre içerisinde yapılandırma başvurusunu yapamayacak olan vatandaşlar, bu sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını da araştırıyor. Yasal olarak bu sürenin uzatılması ise mümkün değil. Konuyla ilgili de böyle bir açıklama yapılmadı. VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, SGK'ya borçlu olan işveren ve sigortalılara çağrıda bulunarak yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğunu söyledi. SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlattı ve "30 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksitin son ödeme tarihi ise 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır" dedi.

Göktaş, SGK'ya borçlu olan işveren ve sigortalıların, 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait SGK alacaklarının "7256 yapılandırmaya uzatma dahil son başvuru tarihi 1 Şubat 2021'dir. İşveren ve sigortalılarımızın müracaatlarını bekliyor, bu fırsatları kaçırmayın diyoruz. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapabilirsiniz. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle işveren ve sigortalılarımıza, yapılandırma müracaatlarını e-sigorta kanalıyla veya e-devlet yoluyla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı. YAPILANDIRMA İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR Murat Göktaş, sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına Yİ-ÜFE uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun koşullarda ödeme olanağına kavuşacaklarını vurguladı. Göktaş, "Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, protokol ile sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildiğini de belirtti. Göktaş "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını ve Protokol ile yapılandırılan borcun peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanarak ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, banka kredisi ile emeklilik imkanı kavuşacaklardır" dedi. VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi olan www.gib.gov.tr üzerinden ya da e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. İnternet vergi dairesinin (https://ivd.gib.gov.tr/) adresini kullanarak işlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren belirtilen tarihe kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peşin olarak borç ödemek isteyen vatandaşlara ise indirim sağlanıyor.