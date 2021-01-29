Vergi yapılandırma ödeme linki 2021: Vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Vergi yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?

Vergi yapılandırma son durum gelişmesi geçtiğimiz ay yaşanarak başvuru tarihleri değişti. 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile bir ay uzatılan vergi yapılandırma başvuru tarihi 31 Ocak 2021 tarihi ile sona erecek. Bu göre 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki 1 aylık başvuru sürecinin ardından yapılandırma başvuruları bitecek. Aynı zamanda ilk taksidin ödenme süresi de 1 ay uzatılmış oldu. Daha önce bir ay uzatılan vergi yapılandırma başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi tekrar uzatılacak mı merak ediliyor. Vergi yapılandırma başvurusu son gün ne zaman araştıran vatandaşlar, borçlarının yapılandırmak için verilen günü kaçırmamaya çalışıyor. Peki vergi yapılandırma ne zaman bitiyor, başvuru süresi uzatıldı mı? VERGİ YAPILANDIRMA UZATILDI MI? 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek vergi yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. Vergi yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi borcu yapılandırması yapmak isteyen binlerce kişi vergi yapılandırma başvurusu hangi tarihte bitiyor, vergi yapılandırma başvurusu nereye yapılıyor araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başladı. 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile uzatılan yapılandırma başvuru süresi ile birlikte ilk taksit ödeme tarihleri bir ay ertelendi. 31 Ocak 2021 tarihi itibari ile vergi yapılandırma tarihi sona erecek. 30 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARI 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) VERGİ YAPILANDIRMA TAKSİT TARİHLERİ 2021 Resmi Gazete'de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre uzatılan vergi yapılandırma başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme tarihi süresi, yeni başvuru yapacak vatandaşlar için geçerli olacak. Borcuna, 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma yapan ve taksit tarihleri belirlenen vatandaşlar, yeni vergi yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasından da faydalandı. Mevcut yapılandırmaları olan borçluların, taksit ödeme tarihlerinde güncelleme oldu.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Vergi yapılandırma hangi tarihten itibaren başlıyor araştıran vatandaşlara 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacağını belirtelim. Vergi yapılandırma son başvuru tarihi nedir sorusunun cevabı olarak da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. İhtilaflı alacaklar bu kapsama girmiyor. Vergi yapılandırma işlemi Gelirler İdaresi Başkanlığı'na (GİB) yapılıyor. GİB'e e-Devlet bilgileri ile de giriş yapılacak.

Aşağıda görselde bulunan ekran üzerinden başvuru yapılacak. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar internet vergi dairesini (https://ivd.gib.gov.tr/) kullanacak. İşlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması yeterli olacak. Bu sayfadan ödeme planlarını seçerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşların 31 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat etmesi gerekiyor. Vergi yapılandırma taksitleri en fazla 18 taksit yapılıyor. Vergi yapılandırma taksitleri ise iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peşin olarak borç ödemek isteyen vatandaşlara ise indirim sağlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından vergi borcu yapılandırmanın yürürlüğe girmesi için vergi yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusunun yanıtı 17 Kasım 2020 itibari ile geldi. TBMM'de onaylanan kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı onayından sonra Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girdi ve başvurular başladı. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma başvurusu işlemi GİB üzerinden giriş yapılarak yapılacak. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek. İşte vergi yapılandırma ödeme linki...

VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEME LİNKİ VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI DEVAM EDİYOR MU? Önceki kararda 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam eden vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. 30 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi yapılandırması için vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK MI? Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. **Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse; Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek. ÖNCEKİ KANUNLA VERGİ YAPILANDIRMA YAPAN BORÇLULAR NE OLACAK? Önceki yıllarda borcunu yapılandırmış ve hala ödemeye devam edenler de yeni kanun kapsamına girebilecekler. Örneğin 2018 yılında çıkan yapılandırma kanunundan faydalanan vatandaşların 13. taksit ödemesi yapılmış olacak.