Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi yapılandırma başvurusu 2020 devam ediyor, ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Vergi yapılandırması ile ilgili başvuru tarihinin açıklanmasının ardından başvuru tarihinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Konuyla ilgili önemli açıklamalar da geliyor. Peki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak? Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler... VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ Geçtiğimiz günlerde Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN? Vergi borcu yapılandırması başvurusu için vatandaşların kısa bir süresi kaldı. AA'nın haberine göre açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi. Daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı: "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar." Kumdakcı vergi yapılandırması ödeme süreciyle ilgili de bilgi verdi. Kumdakcı; "Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor." dedi.

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi. VERGİ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR? Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek. Vatandaşlar, yapılandırma için internet vergi dairesini (https://ivd.gib.gov.tr/) kullanacak. İşlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON DURUM Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı. AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor. Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne dek 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı. Yetkililer, son günü beklemeden ve pandemi sebebiyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağına vurgu yapıyor. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor. Söz konusu kanunla birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor. Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulamasıyla yapılabiliyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda, haklarını kaybetmemeleri için ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

SGK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... SGK prim borcu faizleri siliniyor mu? SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? VERGİ YAPILANDIRMA SON TARİH İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, vatandaşların müracaatları son güne bırakmamalarını istedi. Kanun gereğince 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5, Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğu ifade edildi.

Kaya, başvuruların, e-devlet, e-sigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM'ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini hatırlattı. Kaya ayrıca, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirtti. Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirten Ünal Kaya, “Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021'e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının ise, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” dedi.