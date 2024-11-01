'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu... (VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'vergi yüzsüzleri' listesini paylaştı. 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri' listesinde Cem Uzan da yer aldı. Açıklanan 'vergi yüzsüzleri' listesinde Cem Uzan'ın vergi borcunun 907 milyon TL olduğu açıklandı.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 30 bin 696 mükellefin borcunun tahsil edilemediğini ve bu miktarın tüm borçların yüzde 88,8'ine denk geldiğini açıklamıştı. Bakanın açıklamalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesiyle, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtildi.

Başkanlığın açıklamasına göre, kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesinde, 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi olmak üzere toplam 2 bin 464 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 299'unu faal mükellefler oluşturuyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı ise 53,1 milyar TL. Bu tutarın 6,3 milyar TL faal mükelleflere, bakiye 46,7 milyar lira ise terk mükelleflere ait.

Borçlular (I-B) listesinde ise 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel kişi olmak üzere toplam 36 bin 906 mükellef bulunuyor.

Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükelleflerden oluşurken, terk mükellef sayısı ise 31 bin 999. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu borcun 113,8 milyar TL'si faal mükelleflere aitken, 801,1 milyar lirası ise terk mükelleflere ait.

LİSTEDE CEM UZAN DA VAR

Listede 39'uncu sırada yer alan Cem Uzan'ın borcunun 907 milyon TL olduğu açıklandı.