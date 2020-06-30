Vergide e-belge için ikinci faz başlıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yaptığı düzenlemelerle 1 Ocak 2020 ve sonrası dönemlerde mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı. Bazı mükellefler de brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapıyor.

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 1 Ocak'tan itibaren e-fatura uygulamasına geçerken, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için ise zorunluluk yarın başlayacak.

Akaryakıt ürünlerinin imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik lisansı dahil lisans alan mükellefler de yarından itibaren e-fatura kapsamında olacak. Alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu ile tütün ürünlerini imal ve ithal edenlerin de e-faturaya geçişi zorunlu olacak.

PEK ÇOK SEKTÖR E-İRASLİYEYE GEÇECEK

e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-irsaliye uygulamasına da geçilecek. Buna göre, EPDK'den lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişi, 1 Temmuz itibarıyla e-irsaliye uygulaması kapsamına girecek.