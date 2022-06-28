FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergiler için yeni dönem: 1 Temmuz’da başlıyor

Vergiler için yeni dönem: 1 Temmuz’da başlıyor

28.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi. 1 Temmuz’da başlayacak uygulama ile vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilenler, görevin verilmesinden itibaren 15 gün içinde işlemlere başlayacak. Ayrıca mükelleflerin elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgeleri teslim edeceği yerlere ilişkin de düzenleme yapıldı.

Vergiler için yeni dönem: 1 Temmuz’da başlıyor

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi. Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

iStock-898586120

MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK İBRAZLARI

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek. Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutfak enflasyonu yüzde 117,3'e yükseldiMutfak enflasyonu yüzde 117,3'e yükseldi
Dolar düşecek mi, yükselecek mi?Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
Şekere yüzde 67 zam geldiŞekere yüzde 67 zam geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.