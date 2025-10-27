FİNANS

Vergilere artış hedefleniyor: Dijital medya hamlesi TBMM'de

MHP'den dijital medya platformlarıyla ilgili bir hamle geldi. Yerli mecraların güçlenmesi gerektiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı platformlardan alınan vergilerin artırılması için hazırlanan yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Hazar Gönüllü

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hazırlanan yasa teklifinin ayrıntılarını duyurdu. Teklifle yabancı dijital medya platformlarının ödediği dijital hizmet vergisi oranının %7,5’ten %12,5’e çıkarılması öngörülüyor.

"MİLLİ DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİ"

X hesabından paylaşım yapan Özdemir "Yabancı dijital medya platformlarından alınan vergiler arttırılarak milli dijital medya platformlarımız güçlendirilmeli" notuyla başladığı paylaşımında şunları kaydetti:"

Dijital medya organları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ve yaygın biçimde kullanılmasının yanında, ülkemizin milli sermayesinin yurtdışına çıkışına aracılık eden bir sektör olarak da öne çıkmaya başlamıştır.

Bilhassa kullanıcı bilgilerinin yanı sıra reklam uygulamalarının kaydırıldığı sosyal medya mecraları, hatalı ve suistimale açık verilerle hizmet sunucularımızın yanında üreticilerimizi de mağdur etmektedir.

Bu şartlarda yabancı menşeli dijital medya platformlarına uygulanan vergi tarifesinin yerli firma ve sektörlerimizle ülkemizin menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zaruri bir hal almıştır.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANINDA ARTIŞ

Bu kapsamda, “5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında hazırladığımız düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeli dijital medya platformlarının ödediği dijital hizmet vergisi oranını %7,5’den %12,5’e çıkarılmasını öngören kanun teklifimizi meclisimize sunduk.

Kanun teklifimiz ile milli dijital medya platformlarımızın rekabetteki konum ve koşullarını güçlendirmek istemekle beraber, Türkiye’deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi alanlarda daha fazla yer bulmasını amaçlıyoruz.

Böylelikle genel ve yerel medya organlarımızın yaşadığı mali sorunlar karşısında hakkaniyetli bir yaklaşım benimsenerek, imkanlarının arttırılmasını arzu ediyoruz.

Ayrıca vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, yine daha önce TBMM’ye sunduğumuz “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tüzel kişiliklerinin yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarındaki reklam harcamalarına sınır getirilmesi” hakkındaki kanun teklifimiz ile beraber aynı amaca hizmet etmektedir.

Türk medyasını ve milli dijital platformlarımızı korumak ve güçlendirmek amacıyla sunduğumuz tekliflerin kanunlaşması milli çıkarlarımız için büyük öneme sahiptir."

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sinema Ve Dijital Medya vergi
