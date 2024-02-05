Vergisiz bilgisayar / tablet nasıl alınır, şartları nelerdir? Öğrenciye vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu nasıl yapılır?

Vergisiz bilgisayar / tablet, telefon ya da 10 GB internet desteği sağlayan kampanya, Resmî Gazete’de yayımlanan yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin karar başlığı ile açıklanmış ve yürürlüğe girmiştir. Devlet onaylı bu destek 2023 yılında uygulanmaya başlamıştır. İnternet üzerinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı takibinde yapılabilen başvurular değerlendirilmektedir. Belirlenen ve açıklanan tüm şartları yerine getiren öğrencilerin başvuruları 1 ya da 2 aylık bir süre içinde sonuçlanmaktadır.

Öğrenciye vergisiz bilgisayar / tablet nasıl alınır?

Öğrenciler için geçerli olan vergisiz bilgisayar / tablet e-devlet şifresi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait resmî portal üzerinden başvurusu yapılabilen bir destektir. Milyonlarca üniversite öğrencisine tanınan bu imkân ile öğrenciler başvuru şartlarını yerine getiriyor ise GSBBİZ isimli portaldan başvuru yapabilmektedir.

Resmî Gazete’de de yayımlanan bilgiler doğrultusunda 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama, bu tarihten önce satın alınan cihazları kapsamamaktadır. Diğer tüm şartlar uygun olsa da satın alımın belirtilen tarihten sonra yapılmış olması gerekir.

Vergisiz bilgisayar / tablet şartları nelerdir?

Genç teknoloji destek kampanyasına dahil olabilmek, verilen devlet desteğinden yararlanabilmek ve vergisiz bilgisayar / tablet, telefon ya da 10 GB internet desteği alabilmek için gerekli görülen bazı şartlar bulunmaktadır. Belirlenen vergisiz bilgisayar / tablet şartları resmî karar doğrultusunda şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

26 yaşından gün almamış olmak

Açık öğretim harici bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak

Satın alınan cihazın nihai satış fiyatının 9. 500 TL’nin altında olması

10 GB internet desteği için bir hat ile sınırlı olunması

İnternet desteğinde 1 yıl boyunca aylık en çok 10 GB yıllık 120 GB sınır bulunması

Vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu internet üzerinden yapılabilmektedir. Aynı şekilde internet desteği ve telefon satın alımı da internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan GSBBİZ portalı aracılığı ile yapılır. Ayrıca e devlet üzerinden portala ulaşım sağlayabilmek de mümkün olur.

Kişisel e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile e-Devlet hesabına giriş yaparak GSBBİZ portalına ulaşabilmek ve buradan da başvuru yapabilmek de mümkündür. E-devlet sistemine uygulama ya da internet adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra vergisiz bilgisayar / tablet, telefon ve internet desteği başvurusu yapılabilmektedir.

Vergisiz bilgisayar / tablet desteği ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından takip edilen ve başvuruların bu kurumun portalı olan GSBBİZ üzerinden yapılabildiği kampanya kapsamında, kabul edilen başvurular için, satın alınan cihazın vergisi öğrencinin verdiği banka hesabına geri yatırılır. Ancak bunun için de bazı şartlar vardır.

Resmî şartlar doğrultusunda satın alınan cihazın son satış tutar 9.500 TL’nin altında olmalıdır. Taşınabilir, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar kampanya uygulaması dahilindedir. Ancak ikinci el cihazlar kapsam dışında bırakılmıştır. Verilen destek kapsamında belirtilen rakamı geçmeyen cihazlar için 5.500 TL destek verilmektedir.

Vergisiz bilgisayar / tablet vergi iadesi nasıl yapılır?

Vergisiz bilgisayar / tablet para iadesi yapılabilmesi için öğrenciden istenen tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak beyan edilmesi önemlidir. Başvuru onaylandığı zaman yapılacak olan geri ödeme öğrencinin verdiği IBAN numarasına ait banka hesabına yapılmaktadır.

Yapılan başvurunun ardından 1 ya da 2 aylık bir süreç içinde değerlendirme sonuçlanır. Vergi iadesi ödemesi öğrencinin hesabına yatırılır ve kişiye, verdiği iletişim numarasından mesaj gönderilerek otomatik bilgilendirme yapılır.

Vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Belirlenen ve açıklanan vergisiz bilgisayar / tablet başvuru şartları yerine getirilerek başvuru aşamasına geçilebilir. Ancak başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Buna göre vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu yapılırken dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:

Satın alınacak olan ürün ikinci el olmamalıdır. (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden kontrol yapılmaktadır)

Öğrencinin kendi adına satın alma işlemi yapılması ve faturanın da satın alma işlemi yapan öğrenci adına düzenlenmesi gerekir.

Faturada satın alınan cihaz dışında bir ürün olmamalıdır.

Cihazın faturasında bakanlık tarafından belirtilen tüm bilgilerin bulunması gereklidir.

Tek tip bir ürün için yalnızca tek bir başvuru yapma hakkı vardır.

Hem bilgisayar hem de telefon için aynı anda başvuru yapılabilir.

Vergisiz bilgisayar / tablet faturasında nelere dikkat edilmelidir?

Genç teknoloji destek başvurusu hakkına sahip olan kişilerin ürün için düzenlenen faturadaki bilgilere de dikkat etmesi gerekir. Şartlar arasında bakanlığın istediği bilgilerin fatura üzerinde yer alması da bulunmaktadır. GSB vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu yapan ya da telefon satın alma desteğinden yararlanacak kişilerin düzenlenecek faturalarında şu özelliklerin olması gereklidir:

Fatura üzerinde başvuru yapan öğrencinin ismi, soy ismi olmalıdır.

Telefon alındıysa MAC ya da IMEI bilgisi faturada yazılı olmalıdır.

Faturada fatura tarihi, fatura numarası, satıcıya ait VKN (Vergi Kimlik No) ya da TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) yazılı olmalıdır.

Vergisiz bilgisayar / tablet desteğinden kimler yararlanabilir?

Devlet tarafından öğrenciye vergisiz bilgisayar / tablet başvurusu hakkı verilmesi çeşitli şartlara bağlı tutulmuştur. Bu şartlar doğrultusunda öğrencinin 26 yaşını doldurmamış olması gerekir. Destek kampanya uygulamasından yararlanacak olan öğrenciler açık öğretim öğrencisi olmamalıdır.

Öğrenciye vergisiz bilgisayar / tablet, telefon ve internet desteği kampanyası dahilinde bu kampanyadan sadece 26 yaşının altında olan açık öğretim olmayan yükseköğretim öğrencileri yararlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ise baş koşuldur.

Vergisiz bilgisayar / tablet internetten alınabilir mi?

Öğrencilere vergisiz bilgisayar / tablet ve telefon desteği için şartlar arasında cihazlar ile ilgili durumlar da belirtilmiştir. Cihazların ikinci el olmaması öncelikli şartlar arasında yer alır.

Satın alınan cihazların bir mağazadan ya da internet üzerinden alınmış olması fark etmemektedir. Önemli olan nokta düzenlenen fatura için belirlenen koşullara uygun bir fatura beyan edilmesidir.





