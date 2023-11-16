VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI GSB E DEVLET: Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ne? 9500 TL'yi geçmeyen modeller

Vergisiz cep telefonu başvurusu ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Başvuru süreci dün başladı. 26 yaşına girmemiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açıköğretim programları dışında bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru destekten faydalanmak için başvuru gerçekleştirebiliyor. 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu modellerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru ekranı ve şartları...

VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURULARI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Vergisiz cep telefonu başvuruları 15 Kasım'da başladı. Bakan Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!

Tablet, cep telefonu ve bilgisayar desteği!

12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet!

Başvuru ve detaylar GSBBiz internet sitesi ile mobil uygulamasında..."

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Vergisiz telefon ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belli olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek. Ayrıca cihaz 2. el değil 0 olacak.

Telefon ya da bilgisayara ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek.

Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

VERGİSİZ CEP TELEFONU MODELLERİ 2023

Samsung'un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri 9.500 TL'yi aşmamaları nedeniyle kapsam dahilinde.

Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor.

Öte yandan Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL’yi geçmeyen modelleri var.





