VERGİSİZ IPHONE 11 FİYATI: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iPhone 11 fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Konuya dair detaylar merak konusu olurken birçok kişi de internette inceleme yapıyor. Vergisiz iPhone 11 fiyatı merak konusu oldu. İşte, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları...
Cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; standart oran, indirimli oran, süper indirimli orandır.
Buna göre; standart oran yüzde 18, indirimli oran yüzde 8, süper indirimli oran yüzde 1’dir.
Söz konusu mevzuata göre yüzde 8 ve yüzde 1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte bunun dışındaki mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranına tabi olmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan yüzde 18 KDV’ye olarak uygulanmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu.
VERGİSİZ IPHONE 14 PRO
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV’siz fiyatı 27 bin 996 TL
VERGİSİZ IPHONE 14 PRO MAX
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV’siz fiyatı 30 bin 665 TL
VERGİSİZ IPHONE 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV’siz fiyatı 21 bin 994 TL
VERGİSİZ IPHONE 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV’siz fiyatı 18 bin 663 TL
VERGİSİZ IPHONE 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL
VERGİSİZ IPHONE SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV’siz fiyatı 11 bin 328 TL