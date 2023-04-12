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VERGİSİZ IPHONE 11 FİYATI: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ne kadar, kaç TL?

12.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergisiz iPhone 11 fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti uygulanacağını AK Parti seçim beyannamesi kapsamında açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ne kadar, kaç TL? İşte vergisiz iPhone 11 fiyatları...

VERGİSİZ IPHONE 11 FİYATI: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iPhone 11 fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Konuya dair detaylar merak konusu olurken birçok kişi de internette inceleme yapıyor. Vergisiz iPhone 11 fiyatı merak konusu oldu. İşte, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları...

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ NE KADAR?

Cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; standart oran, indirimli oran, süper indirimli orandır.

Buna göre; standart oran yüzde 18, indirimli oran yüzde 8, süper indirimli oran yüzde 1’dir.

Söz konusu mevzuata göre yüzde 8 ve yüzde 1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte bunun dışındaki mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranına tabi olmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan yüzde 18 KDV’ye olarak uygulanmaktadır.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023

VERGİSİZ IPHONE 14 PRO

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV’siz fiyatı 27 bin 996 TL

VERGİSİZ IPHONE 14 PRO MAX

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV’siz fiyatı 30 bin 665 TL

VERGİSİZ IPHONE 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV’siz fiyatı 21 bin 994 TL

VERGİSİZ IPHONE 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV’siz fiyatı 18 bin 663 TL

VERGİSİZ IPHONE 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL

VERGİSİZ IPHONE SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV’siz fiyatı 11 bin 328 TL

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