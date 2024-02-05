Vergisiz telefon başvuru sorgulama: Vergisiz telefon başvurusu nasıl ve nereden sorgulanır?

2023 Kasım'dan beri yapılan teknolojik ürün desteği için başvuru işlemleri açık öğretim hariç tüm yükseköğretim öğrencilerine yöneliktir. Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi adındaki kararın esaslarını belirleyici olan tebliğ doğrultusunda, verilecek olan destek için aranan şartlara uygun olan her öğrencinin başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Yapılan başvurular çeşitli kanallar aracılığı ile takip edilebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

Vergisiz telefon başvurusu nasıl sorgulanır?

Vergisiz telefon başvurusu için tüm gerekli koşullar ve ayrıntılı bilgiler başvuruların yapıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı kurumuna ait olan resmî internet sitesinde ve GSBBİZ portalında yer almaktadır. Başvuruların da yapılabildiği portala e-Devlet şifresi ile giriş yapılır ya da portala direkt olarak e-Devlet hesabı üzerinden ulaşılabilir.

Tüm şartlar yerine getirildikten sonra ise başvuru süreci başlatılır. Süreçten 1 ya da 2 ay sonrasında vergi iadesi işlemi yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra sistem üzerinden kişiye otomatik bilgi de verilir. Gerçekleştirilen tüm başvurular internet üzerinden takip edilebilir ve internet üzerinden sorgulanabilir.

Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır?

Vergisiz telefon başvurusu yapmak için GSBBİZ portalı kullanılır. Portal üzerinden şu adımlar takip edilerek başvuru yapabilmek mümkündür:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait resmî internet sitesine giriş yapılır.

GSB BİZ portalına giriş yapılır.

Menüde yer alan Genç Teknoloji Destek sekmesine tıklanır.

Telefon desteği sekmesi altında yer alan başvuru sekmesine tıklanır.

e-Devlet bilgilerini bu aşamada kullanılarak giriş yapılır.

Açılan sayfalardaki yönlendirmeler ile ilerlenerek başvuru adımları tamamlanır.

Vergisiz telefon başvurusu nereden sorgulanır?

Açık öğretim hariç tüm yükseköğretim öğrencilerine tanınan hak doğrultusunda vergisiz telefon ve çeşitli teknolojik cihazları satın alma yapabilmek için yapılan başvurular başvuru yapılan portal üzerinden takip edilebilmektedir. 26 yaşından gün almama ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartları bulunan kampanya doğrultusunda başvuru yapan öğrenciler, yaptıkları başvuruları internetten sorgulayabilir ve başvuru süreçlerini takip edebilirler.

Hem 10 GB ücretsiz internet desteği hem de telefon ve çeşitli teknolojik cihazları satın alma işlemlerinde vergi iadesi hakkı veren uygulama başvuruları e-Devlet hesabı üzerinden de takip edilebilmektedir.





