Vergisiz telefon modelleri: Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satılacak, şartları nedir? Vergisiz cep telefonu modelleri nelerdir?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu alma imkanı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntıların yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan vergisiz telefon alma imkanı sunulan cep telefonu modelleri gündemde yer alıyor.
VERGİSİZ CEP TELEFONU ALMA ŞARTLAR VE MODELLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.
Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu. BTK’nın onayından geçen cihazlar bu uygulamaya dahil edilecek.
FİYATI 9 BİN 500 TL'Yİ GEÇMEYEN BAZI TELEFON MODELLERİ
REALME
- Realme 10 128 GB: 9.499 TL
- Realme 6 Pro: 8.999 TL
- Realme XT 128 GB: 8.999 TL
- Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
- Realme C55 128 GB: 7.999 TL
SAMSUNG
- Galaxy A30: 7.900 TL
- Galaxy A31: 9.499 TL
- Galaxy A32: 9.399 TL
- Galaxy M33 5G: 9.000 TL
- Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
- Galaxy M22: 8.684 TL
- Galaxy A21s: 8.499 TL
- Galaxy A22: 8.588 TL
- Galaxy M14 5G: 8.526 TL
- Galaxy A24: 8.299 TL
- Galaxy A12: 7.719 TL
- Galaxy M23 5G: 7.719 TL
GENERAL MOBİLE
- Gm 24 Pro: 9.459 TL
- Gm 23: 5.540 TL
- Gm 21 Pro: 9.000 TL
- Gm 22 Pro: 7.899 TL
CASPER
- Via X30 Plus: 9.399 TL
- Via X30
HONOR
- X9a 5G: 9.199 TL
XİAOMİ
- Redmi Note 12S: 9.452 TL
- Redmi Note 12: 8.587 TL
- Redmi Note 11S: 8.999 TL
- Redmi Note 11: 8.390 TL
- Redmi Note 10S: 8.499 TL
- Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
- Redmi 10 2022: 5.999 TL
- Redmi Note 10S: 8.499 TL
- Redmi 9C: 4.799 TL
VİVO
- Vivo Y36: 9.049 TL
- Vivo Y35: 9.248 TL
- Vivo Y22: 7.260 TL
- Vivo Y16: 4.899 TL
HUAWEİ
- Nova 9 SE: 9.399 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
- Nova Y90: 9.150 TL
- Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
- P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
POCO
- M3 Pro 5G: 8.999 TL
- M3 128 GB: 8.455 TL