Vergisiz telefon modelleri: Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satılacak, şartları nedir? Vergisiz cep telefonu modelleri nelerdir?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu alma imkanı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntıların yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan vergisiz telefon alma imkanı sunulan cep telefonu modelleri gündemde yer alıyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU ALMA ŞARTLAR VE MODELLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.

Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu. BTK’nın onayından geçen cihazlar bu uygulamaya dahil edilecek.

FİYATI 9 BİN 500 TL'Yİ GEÇMEYEN BAZI TELEFON MODELLERİ

REALME

Realme 10 128 GB: 9.499 TL

Realme 6 Pro: 8.999 TL

Realme XT 128 GB: 8.999 TL

Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

Realme C55 128 GB: 7.999 TL

SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy A30: 7.900 TL

Galaxy A31: 9.499 TL

Galaxy A32: 9.399 TL

Galaxy M33 5G: 9.000 TL

Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

Galaxy M22: 8.684 TL

Galaxy A21s: 8.499 TL

Galaxy A22: 8.588 TL

Galaxy M14 5G: 8.526 TL

Galaxy A24: 8.299 TL

Galaxy A12: 7.719 TL

Galaxy M23 5G: 7.719 TL

GENERAL MOBİLE

GENERAL MOBİLE Gm 24 Pro: 9.459 TL

Gm 23: 5.540 TL

Gm 21 Pro: 9.000 TL

Gm 22 Pro: 7.899 TL

CASPER