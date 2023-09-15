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Vergisiz telefon satışı ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları nelerdir? Bakan Uraloğlu'dan açıklama!

15.09.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz telefon satışınım ne zaman başlayacağına dair yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuya dair bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi. Peki, Vergisiz telefon satışı ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları nelerdir? İşte, Bakan Uraloğlu'nun o açıklaması...

Vergisiz telefon satışı ne zaman? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları nelerdir? Bakan Uraloğlu'dan açıklama!

Üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu telefon ve bilgisayar alımı yapabilecek. Konuya dair son açıklama ise 5 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Yeni açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi. Üniversite öğrencilerine vergisiz olan telefon markaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Gençlere vergisiz cep telefonu konusunda son durum...

vergisizi telefon satışı

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep teleffonu satışı hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

10 GB internet konusunda burada hitap edeceğimiz üniversite öğrencileri kimlerdir, sayıları ne kadardır, operatörlerden sağlama konusunda teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. O da bu açıklamayı kısa zamanda yapar.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara destek veriyoruz. Onlar da hangi cihazları kapsayacağı ile ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır."

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CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

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