FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Veriler 6 aydır daralmaya işaret ediyor, yeni siparişler 10 sektörün dokuzunda yavaşladı!

Veriler 6 aydır daralmaya işaret ediyor, yeni siparişler 10 sektörün dokuzunda yavaşladı!

02.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İSO Türkiye İmalat PMI Endeksi, aralık ayında 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kalırken yeni siparişlerde de 10 sektörün dokuzunda yavaşladığı kaydedildi.

Veriler 6 aydır daralmaya işaret ediyor, yeni siparişler 10 sektörün dokuzunda yavaşladı!

Kasım 2023’te 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Aralık ayında 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks, üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kaldı. Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu. Yeni siparişlerini artıran tek sektör gıda ürünleri oldu. Girdi maliyetlerinde artış hızı mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasımda 47,2 olan manşet PMI, Aralık 2023’te 47,4’ye yükselse de üst üste altıncı ay 50 eşik değerin altında kaldı.

sanayi

YENİ SİPARİŞLERİNİ ARTIRAN TEK SEKTÖR GIDA ÜRÜNLERİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre takip edilen 10 sektör arasında yeni siparişlerini artıran tek sektör gıda ürünleri oldu. Yeni siparişlerde en sert yavaşlama kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerde yaşandı. İstihdamda en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe görüldü.

İŞGÜCÜ PİYASALARI AÇISINDAN OLUMLU SİNYALLER

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalat sektöründe 2023’ün son ayında görülen yavaşlama; yılın ikinci yarısında zayıf talebin etkisiyle ortaya çıkan zorlayıcı koşulların bir özeti şeklindeydi. Yine de firmaların yeni yıla girerken çalışan sayılarını koruma eğiliminde olması, işgücü piyasaları açısından olumlu sinyaller verdi. Maliyet baskılarının zayıfladığına ilişkin belirtiler devam etmekle birlikte, bu durum aralık ayında satış fiyatlarındaki artışın hız kesmesini sağlamadı. Bununla birlikte enflasyonun 2024 yılında daha fazla gerileme potansiyeli taşıması, sektörde talebin toparlanması konusunda bir miktar iyimserlik sağlayabilir.”

ü

YENİ SİPARİŞLER 10 SEKTÖRÜN DOKUZUNDA YAVAŞLADI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporu 2023 yılının son ayında yeni siparişlerin on sektörden dokuzunda yavaşlarken yalnızca gıda ürünlerinde arttığına işaret etti. Benzer bir durum üretim için de söz konusu oldu. Buna karşılık istihdam tarafında daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Takip edilen on sektörün yarıdan fazlası çalışan sayısını artırdı. Diğer yandan, maliyet enflasyonu genel olarak yüksek seyretmeyi sürdürdü. Aralık ayında yeni siparişlerini artıran tek sektör gıda ürünleri olurken bu artış üst üste ikinci ay gerçekleşti. Yılın sonunda en keskin yavaşlama ise kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri kategorisinde görüldü. Toplam yeni siparişlere göre daha olumlu bir tablonun ortaya çıktığı yeni ihracat siparişleri, kara ve deniz taşıtları başta olmak üzere dört sektörde artış kaydetti.

Yeni siparişlere benzer şekilde üretimde de yalnızca gıda ürünleri sektörü büyüme bölgesinde kaldı. En belirgin üretim kaybı ise metalik olmayan mineral ürünlerde görülürken bu düşüş Kasım ayındaki artışı takip etti. Aralık ayında üretim ve yeni siparişler genel olarak durgun seyrederken, istihdama ilişkin tablo daha olumluydu. Kasım ayında takip edilen on sektörden dördünde istihdam artışı yaşanırken Aralık’ta bu sayı altıya çıkarak Mayıs’tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. İstihdamda en keskin artış kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. En sert düşüş ise iş yükünün keskin bir şekilde azalmaya devam ettiği giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Girdi maliyetleri sektörlerin büyük çoğunluğunda hızlı bir şekilde artmaya devam ederken, bunun tek istisnası, enflasyonun belirgin bir şekilde gerileyerek yedi ayın en düşük seviyesine indiği kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri oldu. Anket kapsamında izlenen on sektör içerisinde girdi fiyatlarındaki en hızlı artış kara ve deniz taşıtlarında gerçekleşti. Satış fiyatlarının artış hızında makine ve metal ürünleri sektörü başı çekerken, en yavaş artış ise firmaların talebi canlandırmak için fiyat artışlarını sınırlamaya çalıştığı tekstil ürünleri sektöründe izlendi.

Satın alma faaliyetleri aralık ayında hemen hemen tüm sektörlerde zayıflarken bunun tek istisnası girdi alımlarını hafif artıran gıda ürünleri sektörü oldu. Girdi stokları ise yine gıda üreticileri ile makine ve metal ürünler olmak üzere sadece iki sektörde artış kaydetti.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İslam Memiş 2024’ün ilk tüyosunu verdi! Gram altını olanlar o tarihi beklesin…İslam Memiş 2024’ün ilk tüyosunu verdi! Gram altını olanlar o tarihi beklesin…
Tapuda yeni dönem! 2024'te sil baştan değiştiTapuda yeni dönem! 2024'te sil baştan değişti
İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia! İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia!
Anahtar Kelimeler:
İSO maliyet sanayi sipariş üretim
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'

Prof. Dr. Ercan: 'İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz'

Filistin'e destek yürüyüşü sonrasındaki saldırıda yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: Milliyetçi duygularla yetiştirildim

Filistin'e destek yürüyüşü sonrasındaki saldırıda yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: Milliyetçi duygularla yetiştirildim

Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Ödemelere 'memur zammı' dokunuşu

Faturalı hatlar için karar! Vergilere düzenleme...

Faturalı hatlar için karar! Vergilere düzenleme...

Borsadan iki ayda 912 bin yatırımcı çıktı

Borsadan iki ayda 912 bin yatırımcı çıktı

400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.