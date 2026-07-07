Versace ve Armani'ye üretim yapan tekstil şirketi için konkordato kararı

İzmir'de faaliyet gösteren ve birçok yerli ile yabancı hazır giyim markasına üretim gerçekleştiren Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemeden geçici konkordato kararı çıktı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanırken, süreci takip etmek üzere iki geçici konkordato komiseri görevlendirdi.

Şirketin konkordato talebi üzerine açılan dava kapsamında yapılan incelemede, başvuru dosyasında İcra ve İflas Kanunu'nun 286. maddesi uyarınca istenen tüm belgelerin eksiksiz şekilde sunulduğu belirlendi. Bunun üzerine mahkeme, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 253230 sicil numarasıyla kayıtlı Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için 3 Temmuz 2026 saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

BİRÇOK YERLİ VE YABANCI MARKAYA ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sir Hazır Giyim, erkek hazır giyim alanında üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Firma; Dstrezzed, Recman, Cotélac, Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, Brax, KiP, René Lezard, Paul Mark, Borgio, Daniel Tissu, Armani Collezioni, Versace Collection, Moustache, Navy & Green, Digel ve s.Oliver gibi Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda marka için üretim gerçekleştiriyor.

Erkek takım elbisesi üretimi yapan şirket, 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü. Gaziemir'de faaliyet gösteren firmanın sahibi iş insanı Birsen Bal olurken, şirkette 400'ün üzerinde kişinin çalıştığı belirtiliyor.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde geçici konkordato mühletine itiraz edebileceği ve konkordato talebinin reddini isteyebileceği ifade edildi.

DURUŞMA EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Konkordato davasına ilişkin bir sonraki duruşmanın ise 30 Eylül 2026 saat 14.00'te İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.