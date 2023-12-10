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VESBE trend analizi: Gemini bir ChatGPT mi?

10.12.2023 18:53 | Son Güncelleme:
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Google, yeni başlattığı yapay zeka modeli Gemini için yaptığı tanıtım videosu nedeniyle eleştiriyle karşı karşıya. Google, yılın sonlarına doğru, Gemini olarak adlandırdığı en büyük ve en yetenekli yapay zeka modelini başlattı ve bunu medya kuruluşlarına ve halka tanıttı.

VESBE trend analizi: Gemini bir ChatGPT mi?

Altı dakikalık video, kullanıcı ile Gemini destekli bir sohbet botu arasındaki konuşmaları içeriyor ve aynı zamanda Gemini'nin görsel resimleri ve fiziksel nesneleri tanıma yeteneğini gösteriyor. Bazı yetenekler etkileyiciydi, örneğin Gemini'nin ördek çizimlerinin bir tanımını sesli olarak yapabilme ve başka örnekler arasında ördek ile kauçuk ördek çizimi arasındaki farkı açıklama yeteneği.

Şirketin YouTube'daki açıklamasında, "Bu demo amaçlı, gecikme azaltıldı ve Gemini çıktıları kısaltıldı" şeklinde kısa bir satır bulunuyor. Ancak, video kendisi bu uyarıyı içermiyor.

Lansmanın ardından şirket, demo'nun gerçek zamanlı olarak yapılmadığını, bunun yerine hala görüntüler kullanıldığını ve Gemini'nin yanıtlarını vermek üzere beslenen metin ipuçlarını doğruladı. Google'ın böyle bir şey önerdiği, "bir kişinin etrafındaki dünyaya gerçek zamanlı olarak bakarken ve buna gerçek zamanlı olarak yanıt verirken bir kişinin Gemini ile sorunsuz bir sesli konuşma yapabileceği" şeklindeki ifadesi ile oldukça farklı olduğunu belirtildi.

Çeşitli yorum taleplerine rağmen, şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, "Video, Gemini ile etkileşim olasılıklarının gerçek multimodal ipuçları ve testlerden elde edilen çıktılara dayalı bir tasviridir. Gemini Pro'ya 13 Aralık'ta erişim açıldığında insanların neler oluşturabileceğini görmeyi dört gözle bekliyoruz."

Tanıtımlar genellikle düzenlenir, ancak Gemini'nin sonuçları Google için déjà vu anıları uyandırıyor. Şirket, kendi çalışanlarının "aceleci, kötü yapılmış" olarak adlandırdığı yapay zeka sohbetbotlarının bir tanıtımı nedeniyle yılın başında halk ve Wall Street'ten eleştiri almıştı, bu olay Microsoft'un Bing entegrasyonunu ChatGPT ile sergileme planlarını açıkladığı haftada gerçekleşmişti.

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Grafik TradingView’den
VESBE hisse senedi bu hafta düşen kaygan bir mumdan 15.27 TL ile kapattı. Detaylı inceleyelim. Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi):** VESBE'nin RSI değeri 22.92 olarak görünüyor. RSI, genellikle 30'un altındaki değerler aşırı satım bölgesini gösterir. Bu durum, hisse senedinin aşırı satılmış olabileceğini akıllara getiriyor.

Stochastic Oscillator (%K ve %D):** %K değeri 12.31, %D değeri ise 14.69 olarak belirlenmiş. Her ikisi de düşük seviyelerde bulunuyor, bu da aşırı satım bölgesini işaret edebilir. Ancak, bu gösterge tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir, diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Moving Averages (Hareketli Ortalamalar):** VESBE'nin 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları sırasıyla 15.61, 15.97, 16.52 ve 16.66. Kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamadan daha düşük olması, düşüş eğilimi gösterebilir.

MACD (Moving Average Convergence Divergence):** MACD seviyeleri, -0.43 (MACD Level) ve -0.36 (Signal) olarak görülüyor. Negatif değerler, düşüş eğilimi gösterir. Ancak, sinyal çizgisinin MACD seviyesinin üzerinde olması potansiyel bir toparlanma işareti olabilir.

Average True Range (ATR):** ATR değeri 0.23 olarak belirlenmiş. Bu değer, hisse senedinin fiyatındaki muhtemel dalgalanmayı gösterir. Düşük ATR değeri, fiyatın daha az volatil olduğunu gösterebilir.

Sonuç olarak, durum şu ki, VESBE hisse senedi için teknik indikatörlerin değerlendirmesi, genel olarak düşüş eğilimi ve aşırı satım bölgesine işaret ediyor.

Sonuç itibariyle, bu ayın başlarında, Google'ın Gemini'yi başlatmak için bir dizi yüz yüze etkinlik düzenleme planlarını iptal ettiğini, sonunda bir sanal lansman yapmaya karar verdiğini bildirdi. Google, Microsoft destekli OpenAI'nın GPT-4'ü ile şiddetli bir rekabet içinde. Google, bu hafta Gemini'nin en güçlü modeli "Ultra"nın, birkaç ölçüde olsa, GPT-4'e karşı üstün olduğunu iddia eden bir beyaz kağıt yayınladı. Bu büyük şirketler rekabet için her şeyi yapabilir. Google hisseleri yükselirken yapay zekaya olan odak noktası daha keskin olduğundan Microsoft hisseleri yüzde 1.95 de yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
analiz gemini vesbe ChatGPT
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