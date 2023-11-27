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VESBE: Volkswagen hedefleri için personel azaltabilir

27.11.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Avrupa'nın en büyük otomobil şirketi Volkswagen, markalarındaki tasarruf çabalarından 2024 yılında önemli ölçüde faydalanmayı planlıyor. Şirket CEO'su Oliver Blume (55), "Önümüzdeki yılın başında markalarımızın performans programları aracılığıyla 10 milyar Euro'nun üzerinde bir etki yaratmayı planlıyoruz" dediği "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine açıklamalarda bulundu.

VESBE: Volkswagen hedefleri için personel azaltabilir

Elde edilen verimlilik kazançlarının sonuçlara doğrudan yansımayacağını, ancak en azından önümüzdeki yıl beklenen zorlukları dengelemeye yardımcı olacağını belirtti. "2024, ekonomik açıdan çok zorlu bir yıl olacak," diyen Blume, ancak başlatılan girişimlerin ilk başarılarını görmek istediğini söyledi. "Hedef, şirketi 2025'ten itibaren hızla ilerletebilmek için stabil bir şekilde yönetmektir." Dax endeksine kayıtlı VW imtiyazlı hisse senetleri, zayıf bir sektör ortamında öğleden önce yüzde 1 civarında üzerinde düştü.

Blume, yaz aylarında şirketin tüm markalarına tasarruf hedefleri belirledi ve bunların tasarruflar ve ek gelir imkanlarıyla ulaşılması planlanıyor.

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Grafik TradingView’den

VESBE 17.22 TL seviyesinden haftayı kapattı. Şirketin toplam varlıkları, son bir yılda %77,23 oranında artmıştır. 52 hafta içinde hisse senedi değeri en düşük 9,71 ve en yüksek 19,5 seviyelerini görmüştür. Günlük ortalama hareket aralığı 0,21 olup, hisse senedi ortalama hacimde işlem görmektedir.

Şirketin son bir yılda gösterdiği performans oldukça etkileyici; hisse senedi değeri %63,84 artış göstermiş ve yıl başından bu yana %21,95'lik bir getiri sağlamıştır. Ancak, son bir ay içinde %7,77'lik bir düşüş yaşanmıştır.

Finansal göstergeler arasında yer alan Return on Invested Capital (TTM) oranı %42,49 olarak belirlenmiştir, bu da şirketin sermayesini ne kadar etkili bir şekilde kullandığını göstermektedir.

Teknik Analiz:

Hisse senedi, bir dizi teknik gösterge ile değerlendirilmiştir. Örneğin, hareketli ortalama göstergeleri olan Exponential Moving Averages (EMA) ve Simple Moving Averages (SMA), hisse senedinin güçlü bir satış sinyali verdiğini göstermektedir. Ayrıca, Stochastic %K ve %D göstergeleri, hisse senedinin aşırı satılmış bir durumda olduğunu belirtmektedir.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesi, negatif bir eğilim göstermektedir, bu da hisse senedinin kısa vadeli performansının zayıf olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Relative Strength Index (RSI) göstergesi 47,68 olarak ölçülmüş ve hisse senedinin nispeten denge durumunda olduğunu göstermektedir.

Trend Analiz:

Vestel Beyaz Eşya hisseleri için trend analizi, genel olarak negatif bir tablo ortaya koymaktadır. Özellikle kısa vadeli performans zayıf görünmektedir. Ancak, uzun vadeli analizler, şirketin son beş yılda gösterdiği güçlü performansı vurgulamaktadır.

Sonuç itibariyle, VW, Almanya'nın gurur kaynağıdır. 2026'ya kadar toplamda 10 milyar Euro'yu aşmayı ve satış karlılığını %6,5'e çıkarmayı hedefliyor. 2023'ün ilk dokuz ayında bu oran hala %3,4'te kalmıştı. Marka CEO'su Thomas Schäfer, bunu nasıl başaracaklarını düşünüyor. Blume, bunun personel azaltılmadan mümkün olmayacağını açıkça belirtti. "Verimliliğimizi artırmak için personel azaltma da önemlidir," dedi.


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