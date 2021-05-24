Veteriner hekimler suni tohumlama için seferber oldu

Sabah saatlerinde ahırdan çıkamayan büyük baş hayvanından birisinden şüphelenen İsmail Hakkı Yanık, Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine ihbarda bulunarak bir adet büyük baş hayvanının çiftleşme dönemine girdiğini ve aşılanması gerektiği hakkında ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarı değerlendiren veteriner hekimlerden Kenan Şit ve Abdulmuttalip Taştan gerekli malzemeleri aldıktan sonra ihbar yapılan mahalleye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ETKİYAP ( Etçi ve kombine verimli ırkların suni tohumlama ile yaygınlaştırılması projesi ) ile ilçelerde ve mahallelerde çiftleşme dönemine giren hayvanlara ve çiftçilere kolaylık olsun diye suni tohumlama yaptıran deneyimli ve işlerinde uzman ekipler gece gündüz öz veri ile çalışıyorlar.

"29 İLDE UYGULANIYOR"

Aziziye İlçesine gelerek çiftleşme dönemine giren büyük baş hayvanlarına suni tohumlama yaptırmak için ihbarda bulunan, Erzurum iline yaklaşık olarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazı Mahalle Muhtarı Tuncay Bozkurt yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.