Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Veysel Şahin’in taşınır ve taşınmaz mal varlığına, şirket hisselerine, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konmuştu. MASAK raporları doğrultusunda alınan tedbir kararları kapsamında yüksek tutarlı dijital varlıklar için de işlem yapılmıştı.

İŞLEM DÜNYA BASININDA YER BULDU

Dış basında yer alan haberlerde, stabilcoin ihraçcısı Tether’in, Türkiye’deki yasa dışı bahis soruşturmasıyla bağlantılı yaklaşık 544 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurduğu bilgisi yer aldı. Söz konusu işlemin, Türk adli makamlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

TOPLAM 1 MİLYAR DOLARI AŞAN VARLIĞA İŞLEM YAPILDI

Yabancı medya kuruluşları, soruşturma kapsamında bağlantılı diğer işlemlerle birlikte toplamda 1 milyar doları aşan varlık üzerinde işlem yapıldığına da dikkat çekti.

CEO Paolo Ardoino, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin kolluk kuvvetlerinden bilgi aldıktan sonra "ülkenin yasalarına uygun olarak" hareket ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Veysel Şahin’in mal varlığına el konulmuştu. MASAK raporları doğrultusunda alınan kararlar çerçevesinde Şahin’e ait taşınır ve taşınmazlar, şirket ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklar üzerinde tedbir uygulanmış; 460 milyon avro değerindeki kripto varlık da dondurulmuştu. Soruşturma kapsamında uluslararası adli iş birliği süreçlerinin de devreye alındığı bildirilmişti.