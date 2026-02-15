FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu

Türkiye’de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında malvarlığına el konulan Veysel Şahin’e yönelik operasyon, dış basında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya kuruluşları, soruşturmanın özellikle kripto para boyutuna ve Tether’in dondurduğu yüz milyonlarca dolarlık dijital varlığa dikkat çekti.

Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu
Rosetta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Veysel Şahin’in taşınır ve taşınmaz mal varlığına, şirket hisselerine, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konmuştu. MASAK raporları doğrultusunda alınan tedbir kararları kapsamında yüksek tutarlı dijital varlıklar için de işlem yapılmıştı.

Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu 1

İŞLEM DÜNYA BASININDA YER BULDU

Dış basında yer alan haberlerde, stabilcoin ihraçcısı Tether’in, Türkiye’deki yasa dışı bahis soruşturmasıyla bağlantılı yaklaşık 544 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurduğu bilgisi yer aldı. Söz konusu işlemin, Türk adli makamlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu 2

TOPLAM 1 MİLYAR DOLARI AŞAN VARLIĞA İŞLEM YAPILDI

Yabancı medya kuruluşları, soruşturma kapsamında bağlantılı diğer işlemlerle birlikte toplamda 1 milyar doları aşan varlık üzerinde işlem yapıldığına da dikkat çekti.

CEO Paolo Ardoino, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin kolluk kuvvetlerinden bilgi aldıktan sonra "ülkenin yasalarına uygun olarak" hareket ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Veysel Şahin’in mal varlığına el konulmuştu. MASAK raporları doğrultusunda alınan kararlar çerçevesinde Şahin’e ait taşınır ve taşınmazlar, şirket ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklar üzerinde tedbir uygulanmış; 460 milyon avro değerindeki kripto varlık da dondurulmuştu. Soruşturma kapsamında uluslararası adli iş birliği süreçlerinin de devreye alındığı bildirilmişti.

Veysel Şahin operasyonu dünya basınında! 544 milyon dolarlık malvarlığına el kondu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Veysel Şahin'in 460 milyon eurosuna el konuldu! Veysel Şahin'in 460 milyon eurosuna el konuldu!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildiDoğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mal varlığı kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.