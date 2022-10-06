VGM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihi!

VGM başvuru tarihi merak edildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından VGM burs sonuçları üniversite öğrencileri için ilan ediliyor. Geçen sene Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım'da başlamıştı. Peki, VGM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 VGM burs başvuru tarihi...

VGM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti. Bu seneki burs miktarının takvimin açıklanması ile netlik kazanması bekleniyor.

