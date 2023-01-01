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VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs sonucuna nereden bakılır? İşte burs sorgulama ekranı

01.01.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 21-30 Kasım tarihleri arasında başvuruları tamamlanan bursun sonuçları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs sonucuna nereden bakılır? İşte burs sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere burs vermekte. VGM bursu başvuruları Kasım ayında alınmıştı. VGM yükseköğrenim bursu için öğrenciler ' VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, VGM lisans bursu' gibi konuları araştırmaya başladılar. Peki sonuçlarının açıklanması merakla beklenen burs ne kadar olacak? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden kontrol edilecek? İşte merak edilen tüm bilgiler...

VGM BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim bursu için öğrenciler başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Başvurular 21-30 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Şu an için başvuru sonuç tarihine ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler VGM bursundan bir eğitim öğretim dönemi içerisinde yani 8 ay faydalanabilecek.

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VGM BURS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

VGM burs başvuru sonuçlarına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden bakılabilir. Burs sonuç tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

VGM bursu başvuru sonuç takip ekranı için [TIKLAYINIZ](https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari).

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Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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vgm burs başvuru sonuçları vgm bursu

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