FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

23.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de gözler üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu burs başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK bursları ise geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İşte merak edilenler...

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Burslar, Ortaöğrenim için burs imkanı 100 TL, yükseköğrenim için burs imkanı 400 TL ve yabancı uyruklu öğrenci bursu ise 600 TL olarak belirlenmişti. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuya ilişkin kurum tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçlarını VGM'nin, 'https://burs.vgm.gov.tr' adresinden sorgulayabilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda başvuru alma, değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri gerçekleştiriliyor.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Piyasalarda gözler PPK toplantı özetinde Piyasalarda gözler PPK toplantı özetinde
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşın gözü raflarda! İndirim yapıyorlar ama...

Vatandaşın gözü raflarda! İndirim yapıyorlar ama...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

Dikkat! 2500 liralık vergi iadesinde süre doluyor!

Dikkat! 2500 liralık vergi iadesinde süre doluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Merkez Bankasından bir faiz indirimi daha

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.