VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Burslar, Ortaöğrenim için burs imkanı 100 TL, yükseköğrenim için burs imkanı 400 TL ve yabancı uyruklu öğrenci bursu ise 600 TL olarak belirlenmişti. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuya ilişkin kurum tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçlarını VGM'nin, 'https://burs.vgm.gov.tr' adresinden sorgulayabilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda başvuru alma, değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri gerçekleştiriliyor.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.



