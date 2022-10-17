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VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru şartları neler?

17.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl birçok öğrenciye burs desteği sağlanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla VGM burs başvurusu detayları da merak konusu oldu. Peki VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru şartları neler?

VGM bursu ortaöğretim, yükseköğrenim öğrencileri için sağlanıyor. VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Bununla birlikte başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihleri:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru şartları neler?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğrenim Bursu için;

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Ortaöğrenim Bursu için;

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs miktarının ne kadar olduğu henüz net değil. Konuyla ilgili açıklama VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' internet adresinden duyurulacak.


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