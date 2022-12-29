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VGM BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs sonucu nasıl öğrenilir? Heyecanla bekleniyor

29.12.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim bursu için başvurular 21-30 Kasım tarihleri arasında kabul edilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. VGM BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs sonucu nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM burs sonucu nasıl öğrenilir? Heyecanla bekleniyor

VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak son dakika açıklamalarına çevrişmiş durumda. KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanması da büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, VGM BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu bu yıl ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Bu tarihlerden itibaren burs başvuru sonuçları araştırılmaya başlandı. Ancak sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle burs alma hakkı kazanan üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca destekten faydalanabilecek.

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VGM BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Burs başvurusunda bulunan adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini sisteme girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.

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VGM BURSU 2023 NE KADAR?

VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.

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