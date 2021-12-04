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VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.12.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. VGM, öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Burs başvuru sonuçlarına ilişkin tüm detaylar VGM'nin resmi internet adresinde yer alacak. İşte merak edilenler...

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Sürece ilişkin detaylar VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' adresinde yer alacak.

Kurum tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

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